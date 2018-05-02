Инженерная и компьютерная графика (OpenSCAD)

3D-графикаЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Построение трехмерных моделей в среде OpenJSCAD.

6 лет назад
guest_1525137086985
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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