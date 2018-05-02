Инженерная и компьютерная графика (OpenSCAD)

нужно Создание 3D моделей для сайта 3ddd и получить про
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Построение трехмерных моделей в среде OpenJSCAD.
- Похожие заказы
- $503D-графика10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно имеющиеся модели керамических грилей довести до полного соответствия с оригинальными изделиями.3D-графика6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Референсы декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Никаких рамок. Свободный полет фантазии ...3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать модель в 3d max для последующей загрузки в движок unity. При успешно выполненной работе возможно длительное сотрудничество! Пишите в telegram: t.me/nikitap23 Подробное тз во вложении:Завершен6 лет назад
- $15
Окончательный формат - MP4 1920-1080. Максимальное сжатие без потери качества. Эта работа будет размещена на главной странице веб-сайта. Вес видео не должен влиять на скорость загрузки сайта! 1. Поместите в фотошоп с фото 3-4 слоя. 2.Красиво и качественно обработать эти ...Завершен6 лет назад
ТЗ здесь https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/kachestvennye-illyustratcii-doma-v-razreze-razrez-steny-razrez-krovli-907565/ :-)Завершен5 лет назад
Нужны качественные визуализации гримерских зеркал. 3-5 моделей с четким тз. Возможно будет рисунок от руки или наброски в скетчап.3D-графика20 заявокЗакрыт6 лет назад
нарисовать 3д модель квартиры, для ремонта, дизайн проект, серия серия И209А Сообщите цену и сроки3D-графика13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителей заказа на 3D моделирование. Нужна фотореалистичная визуализация кухонной мебели в интерьере. Исходный вариант фото прилагаю. Всего 10-12 кухонь. Интересуют сроки и стоимость!3D-графика17 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется завершенный проект в Архикаде, который уже переведен в 3ds max нужно сделать визуализацию (живую картину,) Сделать постобработку в фотошопе и врисовать людей.Завершен5 лет назад