День добрый.

Нужна 3D модель памятника.

На гранитном постаменте расположено согнутое посередине на 90 градусов сердце. Одна часть (нижняя) сердца красная, другая белая. Нижняя часть надколота. Размеры постамента 3*2,3 метра Половинки сердца 70*45 см каждая. Набросок от руки в приложении.

3D модель должна вращаться.

Модель нужна к 30му апреля с утра или к 29му вечером. Оплата киви, вебмани, ЯД.

Спасибо.