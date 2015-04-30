3D модель памятника

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Завершен7 заявок363 просмотра

День добрый.

Нужна 3D модель памятника.

На гранитном постаменте расположено согнутое посередине на 90 градусов сердце. Одна часть (нижняя) сердца красная, другая белая. Нижняя часть надколота. Размеры постамента 3*2,3 метра Половинки сердца 70*45 см каждая. Набросок от руки в приложении.

3D модель должна вращаться.

Модель нужна к 30му апреля с утра или к 29му вечером. Оплата киви, вебмани, ЯД.

Спасибо.

10 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Roman551
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. От сотрудничества остались только положительные впечатления. Всегда на связи, пунктуален, внимателен к деталям. Буду еще обращаться и Вам рекомендую.
Очень приятный заказчик, вежлив в общении, четкая постановка ТЗ и своевременная оплата. Постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roman551
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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