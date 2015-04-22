Создание 3Д моделей столов-трансформеров

Необходимо создать 3Д модели столов-трансформеров максимально реалистичными для будущего сайта конструктора.

Идея такова:

Нужно создать одну максимально реалистичную модель в нескольких положениях, стоящую на белом фоне, по аналогии с изображениями:

http://upandunder.ru/images/techn1.png

http://upandunder.ru/images/tehn2.png

http://upandunder.ru/images/tehn3.png

http://upandunder.ru/images/tehn4.png

http://upandunder.ru/images/tehn5.png

И под каждую конфигурацию необходимо перекрашивать столешницу, менять текстуру ножек.

Ассортимент на сайте - upandunder.ru, будет дополнен.

Столешницы: темное матовое стекло, темное глянцевое стекло, дерево - черное, светлое, вишня

Ножки: Черные матовые, белые, металлические

Интересует стоимость и срок по работе над первым вариантом в 4 положениях на белом фоне, и отдельно за подготовку каждой комбинации текстур.