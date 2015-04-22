Создание 3Д моделей столов-трансформеров

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок225 просмотров

Необходимо создать 3Д модели столов-трансформеров максимально реалистичными для будущего сайта конструктора.

Идея такова:

Нужно создать одну максимально реалистичную модель в нескольких положениях, стоящую на белом фоне, по аналогии с изображениями:

http://upandunder.ru/images/techn1.png

http://upandunder.ru/images/tehn2.png

http://upandunder.ru/images/tehn3.png

http://upandunder.ru/images/tehn4.png

http://upandunder.ru/images/tehn5.png

И под каждую конфигурацию необходимо перекрашивать столешницу, менять текстуру ножек.

Ассортимент на сайте - upandunder.ru, будет дополнен.

Столешницы: темное матовое стекло, темное глянцевое стекло, дерево - черное, светлое, вишня

Ножки: Черные матовые, белые, металлические

Интересует стоимость и срок по работе над первым вариантом в 4 положениях на белом фоне, и отдельно за подготовку каждой комбинации текстур.

10 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3д модель автотехники

    Требуется создать 3д-модели автотехники. Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями. Укажите цену для вариантов: 1) Размер готового изображения - до 1000 ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3д-моделлер для Sci-fi зданий и строений для ММОРПГ-игры

    Требуется создать модели обьектов в 3ds max и процедурные текстуры в Substance Designer для 3д-сцены экрана "Ангар" и здания на поле боя игры для ПК. Рассмотрим вариант создания только хайполи и лоуполи ...

    3ds Max
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модели диванов 3D

    Ищу дополнительного модельщика 3D для создания моделей диванов. Пример детализации можно посмотреть тут : http://download.alesko.eu/cozy/test/?model=Florian_3.3DS Напишите сразу цену за пример и количество возможного создания диванов за месяц

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Техдизайн. Панорама Москвы.

    Здравствуйте. Нужно в кратчайшие сроки (не тянуть с этим заданием) создать панораму города Москвы по заданному описанию. Если понадобятся примеры результата – вышлю. Требования. Размеры изображения должны быть не ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визуализация платежных и информационных терминалов

    Требуется для нового имиджевого сайта компании сделать визуализацию терминалов, аналогично выполненной одной из компаний http://www.jetbrand.ru/portfolio/brendirovanie-i-vizualizaciya-sotas/ Продукция, которую требуется визуализировать находится здесь: http://www.sgpay.com.ua/terminaly Самих 3D-моделей терминалов нет! Прошу озвучить ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка деталей в 3д

    Необходимо отрисовать набор деталей в 3д редакторе, на выходе нужны obj файлы деталей. Отрисовывать нужно по фотографиям, на которых обозначены все размеры, недостающие размеры оперативно предоставим.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спроектировать 5 визуализаций по эскизам для дипломной работы

    Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко. Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы Кто готов взяться? Цены и ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад