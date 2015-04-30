Требуется создать 3д-модели автотехники. Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями. Укажите цену для вариантов: 1) Размер готового изображения - до 1000 ...
Создать 3d модели детских матрасов 6 шт.
Всего 6 моделей. Нужны картинки 3000*3000 px, 600*600 px. Картинки для примера, описание моделей, и ткань чехла в приложении.
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