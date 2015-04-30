3Д модели домов

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  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок269 просмотров

20-30 моделей домов, как по ссылке-примеру http://www.zagorod-s.ru/proekty_domov/karkas/gamburg/

рисовать нужно с картинки дома, чертеж планов есть, правда нет фасадов. интересует ваша цена сроки за один за 20 и за 30, с учетом оптовой скидки). жду ваши предложения.

10 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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