Нужно сделать по предоставленному чертежу 3D -модельку в двух вариантах для 3D Max и Maya. Не низкополигональные модели! Все под качественную визуализацию. Чертеж забираем здесь: http://goo.gl/WMGQBn
Макет-презентация магазина
Предлагают помещение род минимаркет в аэропорту 20кв.м(приблизительно 4*5).Арендодателю необходимо на утверждение предоставить макет-презентацию того,что мы предлагаем.Группы товаров-напитки,табак,периодические издания,фасованные продукты питания,сувенирная продукция.Срок-11.05
Заявки фрилансеров
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