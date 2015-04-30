Макет-презентация магазина

к дизайну книжного магазина и инет-кафе нужна пояснительная записка. есть визуализация, чертежи. но нет правильного описания всего этого. специальность 072500.62 «Дизайн» есть очень примерный план записки https://yadi.sk/d/OqE9b5BYgK9Jd и методичка.(вышлю в ...