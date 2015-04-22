Требуется создать 3д-модели автотехники. Фотографии прилагаются - во вложении документ со ссылкой на папку с фотографиями. Укажите цену для вариантов: 1) Размер готового изображения - до 1000 ...
Дипломная записка, дизайн книжного магазина
к дизайну книжного магазина и инет-кафе нужна пояснительная записка.
есть визуализация, чертежи.
но нет правильного описания всего этого.
специальность 072500.62 «Дизайн»
есть очень примерный план записки https://yadi.sk/d/OqE9b5BYgK9Jd
и методичка.(вышлю в лс)
можно использовать имеющиеся у Вас описательные наработки.
какие-то моменты придумать - реального объекта такого нет.
объем записки 80 страниц
срок и стоимость?
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