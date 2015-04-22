Дипломная записка, дизайн книжного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок138 просмотров

к дизайну книжного магазина и инет-кафе нужна пояснительная записка.

есть визуализация, чертежи.

но нет правильного описания всего этого.

специальность 072500.62 «Дизайн»

есть очень примерный план записки https://yadi.sk/d/OqE9b5BYgK9Jd

и методичка.(вышлю в лс)

можно использовать имеющиеся у Вас описательные наработки.

какие-то моменты придумать - реального объекта такого нет.

объем записки 80 страниц

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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