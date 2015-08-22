3D скульптура с портретным сходством.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки236 просмотров

На основе исходных фотографий(анфас и профиль), используя методы НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ нужно построить крестообразный 3D шаблон с ПРАВИЛЬНЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ. Далее, в графическом 3D редакторе( Zbrush- например) совместить данный шаблон с 3D шаблоном головы(тоже будет предоставлен) и на основе этой конструкции построить 3D модель новой головы c портретным сходством.

Для последующей 3D печати.

https://img-fotki.yandex.ru/get/15563/35516155.e/0_98118_1ae621f6_L.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/4610/35516155.e/0_98117_212f656_L.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/3913/35516155.e/0_9811a_a8e174af_L.jpg

10 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$200
30 дней
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Заявки фрилансеров

tigerkid
38 лет
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Был
4 месяца назад
10 лет назад

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