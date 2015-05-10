Дипломная работа по дизайну

Дисциплина: Дизайн

Тема: скину в личку

Кол-во страниц: по 2 на вид

Оригинальность: 90%

Срок: 10.05.2015

Дополнительно:

Нужны виды интерьера культурно-развлекательного помещения, учебный класс, спальная для мальчиков и девочек, коридор, спортивный зал. + развертки из 3D max В стиле зачарованный лес. По 2 картинки в 3D max. По мере выполнения отправлять на проверку

Гамма интерьера должна быть яркой, сочной и не перегруженной как две картинки последние, это аналог от которого идет интерьер.

показать черновые картинки клиенту

черный и розовый как на одной из картинок не надо использовать в цветовой гамме

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