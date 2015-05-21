Отрисовка реалистичных 3Д моделей браслетов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок178 просмотров

Пример каталога моделей - https://instagram.com/stinghd

Планируется создать каталог похожих моделей браслетов, необходимо отрисовать трехмерные модели с измененными текстурами и урашениями, модели должны быть максимально реалистичными, на белом фоне. Интересует сроки и стоимость отрисовки базовой модели (оригинальное украшение + текстура + модель) и стоимость отрисовки дополнительного цветового варианта (различные текстуры, цвета, накладываемые на базовую модель)

10 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$10
2 дня
С Кириллом очень приятно работать, все сделано на высшем уровне, правки вносились до оплаты результата, очень быстро, сроки соблюдены, всегда на связи. Обязательно продолжим сотрудничество! Спасибо!
С Александром приятно работать. Задача была поставленная четко, правки вносились только по делу. С оплатой не задерживал. Отвечал на все вопросы и всегда был на связи. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад

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