3D моделирование

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  2. 3D-графика
Завершен1 заявка254 просмотра

Добрый день.

Хочу предложить вам ещё один проект. Задачи прежние. 

Просмотрите пожалуйста, жду вашего ответа.

5 лет назад
guest_15929042549381
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LomovcevSV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$37
3 дня
Ещё один успешно исполненный заказ. Благодарю Сергея и уже работаем над следующим проектом. Однозначно рекомендую!
Спасибо за очередную, интересную задачу. Рад с вами сотрудничать.

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LomovcevSV
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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