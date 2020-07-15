3D моделирование

Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...