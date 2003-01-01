4 анимированных 3д моделей

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок665 просмотров

Необходимо создать 4 анимированные 3д модели-иллюстрации

Пример - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif

Иллюстрации для сайта, отображающие процесс производства продукции

В предложениях указывайте примерную цену за работу (как в примере - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif)

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kissexsis
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