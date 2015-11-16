3d визуализация 2 эскизов -Агрокомплекс (оптовая база) и 1-этажный ТРЦ

ЗадачаНеобходимо создать 2 (два) Проекта-кадра в форматетрехмерного (объемного) изображения. Фоном должен служить обработанный Исполнителем

спутниковый снимок территории (прилагается), на нем должны быть размещены трехмерные

объекты в соответствии с приблизительной схемой (прилагается).1-ый Проект – это схема агрокластера/ оптовой базы2-ой Проект – это детализированная схема одного из элементовПроекта 1, а именно магазина (ТРЦ), площадью 5 000…5 500 кв.м. Второй проект выполняется только послесдачи-приёмки Проекта №1 с учётом резервирования площадей.Продукт предполагается изготавливать на любомраспространенном инструменте 3D моделирования (на базе Google pro или

аналога с помощью 3Ds мах и т.д.) с условием достижения необходимого качества

(см. раздел "Требования").Конечный форматпродукта должен обеспечивать открытие, обработку и печать без потери качества

стандартными общедоступными средствами ПО – Power Point, стандартные редакторы

изображений (формат png).