Требуется разработка в современном консервативно-технологичном стиле наградной статуэтки из стекла и металла, для телекоммуникационной компании, в номинации "Лучший сотрудник года"
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Нужна 3Д визуализация спальни, от меня план комнаты , размеры и фото , нужен красивый дизайн, жду предложений по цене и строкам . Комната квадратов где-то 25
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