Разработка наградной статуэтки

$30
3D-графикаЗакрыт7 заявок224 просмотра
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Требуется разработка в современном консервативно-технологичном стиле  наградной статуэтки из стекла и металла, для телекоммуникационной компании, в номинации "Лучший сотрудник года"

8 лет назад
TTN
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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