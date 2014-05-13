Дизайн родового дерева для лазерной гравировки

3D-графикаЗакрыт6 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн генеалогического дерева для лазерной резки и гравировки. Формат векторный (cdr)

Главное - придерживаться схемы (в прикрепленном файле рисунок, извините за качество) Интересуют цена и сроки.

10 лет назад
tata_dorosh
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать эскизы домов

    $10

    Нужно сделать несколько подобных эскизов домов - 1 эскиз дома + 1 или 2 планировки к каждому дому. http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_s.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_sh.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/sd17/sd17.jpg Нужны подобные дома, только изменить цвет и материал крыши, цвет двери, и пейзаж. Прошу цену за 1 комплект - ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D ролик-план комнаты внутри

    Нужно сделать 3D ролик в флеш формате на 3-4 секунды телеметр (устройство на картинке) лучом направляется в один угол комнаты, мы видим этот красный луч потом поворачивается на 90 градусов, направляется в другой угол и так 4-5 раза, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать 3D ролик для появления логотипа

    Нужно сделать 3D ролик для появления логотипа Разобрать логотип по элементам, сделать его в 3D, оставить корпоративные цвета добавив глянцевую текстуру, при вращение элементов добавить блики и сделать на белом фоне. В кадре логотип ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внесение правок в 3D визуализацию ванной комнаты

    Добрый вечер. Имеется исходник 3D визуализации ванной комнаты. Необходимо переставить, а где-то заменить предметы интерьера ванной комнаты. Мебель, материалы и остальные предметы прилагаются. Также имеется фото, пример ванной комнаты (прикреплен) - необходимо подвести комнату в исходнике ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать иллюстрации к полиграфическому изданию

    Нужно заменить иллюстрации на 3Д Вот удачный пример: http://monolith.in.ua/pdd/onlayn-pdd-ukrainyi-na-russkom-yazyike/ Примерно нужно знать стоимость замены всех иллюстраций Ссылка на публикацию: http://files.mail.ru/11C7C157DB9746A5A5333A4FDEA6534C

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3Д визуализация комнат

    $1000

    Необходимо на основе чертежей в автокаде и подборки в интернете сделать 3Д визуализацию комнат. Всего 227 квм.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модели деревьев и цветов

    Для игры требуется разработка 3D моделей деревьев. Для начала 1 дерева - Ель голубая. 10 этапов роста (10 моделей), от маленького до большого. Чтобы понять детальность моделей - самый большой рост это растровая картинка 200 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Смоделить пингвина 3D

    сделать модель пингвина в 3D полумультяшный и оттекстурить текстура - обычный пингвин до 14.05.2014 до 18-00 стоимость?

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется 3D-визуализатор на небольшое задание

    Уважаемые трехмерщики-визуализаторы, требуется ваша помощь в разработке оформления стен в торговой точке. Описание задачи: есть торговая площадь мебельной компании, ассортимент мебели разнообразный — спальни, кухни, детская мебель. Площадь разделена на зоны по ассортименту, перегородки из гипсокартона: ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад