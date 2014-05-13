Смоделировать и нарисовать значок для компании.

Нужно сделать несколько подобных эскизов домов - 1 эскиз дома + 1 или 2 планировки к каждому дому. http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_s.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_sh.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/sd17/sd17.jpg Нужны подобные дома, только изменить цвет и материал крыши, цвет двери, и пейзаж. Прошу цену за 1 комплект - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании http://www.moboil.ru/ сделать корпоративный значок.
Который будет исполнен из золота или серебра.
Небольшой 1х1 или 1,5х1,5см.
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