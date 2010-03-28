Нужно реализовать обзор модели лодки с поворотом на 360 градусов при просмотре пользователем, наподобие как это сделано на хондовском сайте, здесь: http://www.honda.co.ru/cars/cars/accord/review_360.shtml Пакет из восьми картинок лодки в разном ракурсе имеется, точнее, есть макет ...
Эскизный проект:Схема генплана с эскизом застройки
Есть генплан земли разбитой на 80 участков, на эти участки необходимо поставить подобие домиков (куб с крышкой) и прорисовать что то типа дороги, водоема и деревьев, без особой прорисовки деталей. Просьба указывать стоимость работ. Результат несколько картинок под разным углом и сверху. Файл есть в лучшем качестве.
Заявки фрилансеров
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