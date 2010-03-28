Эскизный проект:Схема генплана с эскизом застройки

Есть генплан земли разбитой на 80 участков, на эти участки необходимо поставить подобие домиков (куб с крышкой) и прорисовать что то типа дороги, водоема и деревьев, без особой прорисовки деталей. Просьба указывать стоимость работ. Результат несколько картинок под разным углом и сверху. Файл есть в лучшем качестве.