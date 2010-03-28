Сделать модель и натянуть текстуру

$5
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки288 просмотров

Нужно сделать простую 3-d модель колбасы (как на фото ) и натянуть текстуру на неё (дам в хорошем качестве).

Прикладываю фотку. На белом фоне, лёгкая тень. Буду рендерить в 3DMax 9, V-ray. Простое задание для профессионала в Максе. Заплачу$5 по WebMoney + отличный отзыв. Спасибо.

3ds Max
15 лет назад
Freer
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AnDeton
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
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Александр, отличный заказчик, грамотно поставленное ТЗ, все дополнительные вопросы обрабатывались быстро и четко, не создавай задержек в работе. Оплата 100% и своевременно!

Заявки фрилансеров

AnDeton
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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