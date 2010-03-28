Сделать модель и натянуть текстуру

Нужно сделать простую 3-d модель колбасы (как на фото ) и натянуть текстуру на неё (дам в хорошем качестве).

Прикладываю фотку. На белом фоне, лёгкая тень. Буду рендерить в 3DMax 9, V-ray. Простое задание для профессионала в Максе. Заплачу$5 по WebMoney + отличный отзыв. Спасибо.