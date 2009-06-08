Нужно изготовить 3д модели светильников и красиво отрендерить на фоне чего-либо. Для каждой модели светильника нужно 2-3 рендера: 1 выключенный и пара включенных, в разных режимах работы (ну и чуть отличающиеся ракурсами). ...
Генплан 3Д
Нужно сделать 3Д Генплана.
Есть:
-картинка-схема генплана
-готовые модели домов в 3Дмаксе
Нужно смоделировать:
-лес вокруг городка коттеджного;
-озеро;
-дороги;
-тропинки;
-красиво визуализировать.
В личку просьба НЕ ПИСАТЬ - предложения, игнорирующих просьбу, будут игнорироваться тоже.
Оставляйте предложения на сайте: цена, срок исполнения, ссылки на портфолио.
Предпочтение будет отдано компромиссному значению цена/качество. Предложения скринятся.
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