Генплан 3Д

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  2. 3D-графика
Закрыт48 заявок726 просмотров

Нужно сделать 3Д Генплана.

Есть:

-картинка-схема генплана

-готовые модели домов в 3Дмаксе

Нужно смоделировать:

-лес вокруг городка коттеджного;

-озеро;

-дороги;

-тропинки;

-красиво визуализировать.

В личку просьба НЕ ПИСАТЬ - предложения, игнорирующих просьбу, будут игнорироваться тоже.

Оставляйте предложения на сайте: цена, срок исполнения, ссылки на портфолио.

Предпочтение будет отдано компромиссному значению цена/качество. Предложения скринятся.

16 лет назад
Doma
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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