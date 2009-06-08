Качественное изображение драгоценного камня

Добрый день

Мне требуется сделать серию изображений (10 штук) драгоценного камня (сапфир) со свечением. Это серия изображений для анимации, в которой свечение будет увеличиваться (первое изображение - без свечение, потом ярче и ярче, и тд). Эта анимация будет использоваться для отображения процесса загрузки игры.

Основные моменты:

1) Качественная отрисовка сапфира (с отражениями, светом и тд. см файлы lookX.jpg во вложенном архиве)

2) Свечение аля фэнтезийное (см. файлы effectX.jpg в архиве)

3) Красиво, чтобы у пользователя "захватывало дух"

4) Форма камня - геосфера 4-5 сегментов (3ds max => Geo sphere => Parameters => Segments)

5) Конечный результат - серия изображений в png формате, размер 1280х1024 и сама сцена

6) Если работа будет сделана качественно и в обещанный срок (называйте срок сами), то в дальнейшем будет еще куча заказов

Так же, хотелось бы получить оценку на создание камней, как в приведенной ссылке - http://img.alibaba.com/photo/11256133/Loose_Fancy_Color_Sapphire_Round_Diamond_Cut_Gem_Stone.jpg. Интересует только цена, тк это не относится к данному проекту, но планируется к созданию, поэтому нужна оценка (скорее всего это будет второй проект после этого).

Павел