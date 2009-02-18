Моделирование барельефа по эскизу

Нужен профессионал в Z-brush, способный быстро и качественно моделить художественные объекты (барельефы, скульптуры, статуэтки и т.п.).

Например, сейчас требуется за сутки смоделить барельеф по эскизу, похожему на приводимый пример.

Обычно времени бывает больше, но бывает, как например сейчас, когда нужно делать быстро.

Интересует, соответственно:

1) опыт=портфолио;

2) способность выполнить работу за сутки;

3) цена вопроса.

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