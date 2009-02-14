Нужны 3d модели люстр

Нужен рендер городского пейзажа. - на переднем плане дорога, от правого края к левому, на заднем - дома, деревья, наподобие http://img.artlebedev.ru/everything/air-zebra/air-zebra.jpg Есть модели домов и машин для автокада, текстуры не нужны, просто белые силуэты с ...