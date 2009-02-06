Нужен видеоролик на основе модели из Poser

Добрый день

Для сайта лифтовой компании (дизайн я прилагаю) нужно вместо статичной тетки (заходящей в лифт) сделать видео на основе модели из DAZ/Poser или MAX (конкретные модели обговорим позже). Сюжет: Тетка из-за экрана слева выходит - доходит до лифта - нажимает кнопку, дожидается лифта, открываются двери лифта (во флеше - это делаю я), тетка поворачивается лицом, двери закрываются (во флеше - это делаю я), проходит время, открывается другая дверь - выходит мужчина - выходит налево за экран.

Видео должно быть нужного размера с альфаканалом в формате flv или mov. (Далее я его вставлю во флеш - и на сайт. Примерно, это выглядит так http://www.high-light.ru/examples/video/video_alpha_fx1.html )

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