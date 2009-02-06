Разработка 3D модели товара

3D-графикаЗакрыт26 заявок548 просмотров
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Требуется разработать 3D модель товара, модель аналогична http://www.sony.ru/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx12e/tab/overview/type/3d

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15 лет назад
A-Real
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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