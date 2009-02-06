Рисунки 3-D

Требуется разработать ряд 3х мерных подарков (иконок) для социальной сети Jiteli.Net. Оплата по факту за пакет иконок (рендер, исходники).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность в рисунках (см. вложение образец) порядка 250-400 шт.
Часть рисунков- есть образцы, остальные в виде чертежей.
Если поможет делу, то изделия состоят из стандартных элементов (порядка 100 типов)
PS/ Предлогайте реальную стоимость! (которую я знаю). Ваше не умение работать в нужном редакторе для быстого создание рисунков- не будет оплачено за мой счет. Спасибо за понимание.
Отписываться только на лансерах!
- Похожие заказы
- 3D-графика44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен рендер городского пейзажа. - на переднем плане дорога, от правого края к левому, на заднем - дома, деревья, наподобие http://img.artlebedev.ru/everything/air-zebra/air-zebra.jpg Есть модели домов и машин для автокада, текстуры не нужны, просто белые силуэты с ...Завершен15 лет назад
Интересный проект, нужно нарисовать имиджевый орнамент. Более детально расскажу при личном контакте.3D-графика42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна детальная 3д модель футбольного стадиона будущего3D-графика37 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать 3D модель, для начала автомобиля-любого, которую можно осматривать со всех сторон или она имеет вращение на 360 градусов. Для более конкретного понимания указываю сайт labintek.ru (там же оставляйте предложения по цене или в ...3D-графика17 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать фотореалистичную модель дивана (см. jpg) в 3d Max. Очень важна правильность геометрии (соблюдение всех размеров, пропорций, складки). Если возможно, нужно еще идеально наложить на него материал (без швов, с использованием unwrap). Визуализация не ...Завершен15 лет назад
- $300
Нужно сделать интерьер комнаты. Т.е. смоделировать комнату и сделать качественную визуализацию. Предпочтение отдам тому кто умеет опыт в этой сфере. Подробности в ТЗ. Пишиту в асюЗакрыт15 лет назад
Есть 3D макет дома в формате майя, нужно сделать несколько видов других наружных отделок дома (шифер, стены) Затем разрезать это на части по предоставленному плану. Нужный срок - вчера. =) От Вас примерный срок и стоимость. ...3D-графика19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $800
Требуется смоделировать фасад для скоро открывающегося магазина инструментов. Модель нужна для рекламного плаката, поэтому визуализация должна быть близка к фотореалистичной. Подробности будут высланы ТЗ выбранному исполнителю.Закрыт15 лет назад
- $20
На сайте http://casino-lucky.ru/ на главной стр нужно заменить рисунки 3 - х слотов автоматов такой же тематики .3D-графика17 заявокЗакрыт15 лет назад