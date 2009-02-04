3D подарки для социальной сети Jiteli.Net

3D-графикаЗакрыт44 заявки898 просмотров
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Требуется разработать ряд 3х мерных подарков (иконок) для социальной сети Jiteli.Net.

Оплата по факту за пакет иконок (рендер, исходники).

15 лет назад
ukrhome
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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