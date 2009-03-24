Дизайн сайта спортивной тематики

3D-графикаЗавершен23 заявки1106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать сайт спортивного направления (10 видов спорта). Дизайн не сложный , но обязательны отличные 3D навыки. Указывайте примерную цену, сроки. Специалист нужен из Москвы или МО для личных встреч.

Убедительная просьба не оставлять сообщений без цены и сроков. И сроки указывать реальные, если у вас много работы и через неделю вы можете "пропасть" писать не нужно.

Если вы не просто отличный дизайнер, но и любитель спорта - будет вообще отлично. Спасибо.

Дизайн сайта
15 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nutbierd
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$125
7 дней
Самый ответственный дизайнер из всех с кем мне приходилось работать. Готова каждую деталь шлифовать много раз. И одна из немногих кто понимает, что в дизайне нельзя все определить еще до начала работы... Более чем рекомендую.
Очень хороший заказчик, требовательный, но пальцем в небо тыкать не прийдется, точно знает что хочет получить и хорошо чувствует дизайн, довольна сотрудничеством и рекомендую Артема Владимировича, как надежного и приятного в общении человека.
  • Похожие заказы

  • Рисунки 3-D

    Есть потребность в рисунках (см. вложение образец) порядка 250-400 шт. Часть рисунков- есть образцы, остальные в виде чертежей. Если поможет делу, то изделия состоят из стандартных элементов (порядка 100 типов) PS/ Предлогайте реальную стоимость! (которую я ...

    3D-графика87 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен видеоролик на основе модели из Poser

    Добрый день Для сайта лифтовой компании (дизайн я прилагаю) нужно вместо статичной тетки (заходящей в лифт) сделать видео на основе модели из DAZ/Poser или MAX (конкретные модели обговорим позже). Сюжет: Тетка из-за экрана слева выходит ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка 3D модели товара

    Требуется разработать 3D модель товара, модель аналогична http://www.sony.ru/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx12e/tab/overview/type/3d Сколько потребуется времени, цена? Какую информацию должны предоставить мы? Какая технология будет использоваться?

    3D-графика26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рендер городского пейзажа

    Нужен рендер городского пейзажа. - на переднем плане дорога, от правого края к левому, на заднем - дома, деревья, наподобие http://img.artlebedev.ru/everything/air-zebra/air-zebra.jpg Есть модели домов и машин для автокада, текстуры не нужны, просто белые силуэты с ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Стадион

    Нужна детальная 3д модель футбольного стадиона будущего

    3D-графика37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D модели

    Требуется создать 3D модель, для начала автомобиля-любого, которую можно осматривать со всех сторон или она имеет вращение на 360 градусов. Для более конкретного понимания указываю сайт labintek.ru (там же оставляйте предложения по цене или в ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модели диванов

    Необходимо сделать фотореалистичную модель дивана (см. jpg) в 3d Max. Очень важна правильность геометрии (соблюдение всех размеров, пропорций, складки). Если возможно, нужно еще идеально наложить на него материал (без швов, с использованием unwrap). Визуализация не ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интерьер комнаты

    $300

    Нужно сделать интерьер комнаты. Т.е. смоделировать комнату и сделать качественную визуализацию. Предпочтение отдам тому кто умеет опыт в этой сфере. Подробности в ТЗ. Пишиту в асю

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад