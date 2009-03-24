Дизайн сайта спортивной тематики

Требуется создать сайт спортивного направления (10 видов спорта). Дизайн не сложный , но обязательны отличные 3D навыки. Указывайте примерную цену, сроки. Специалист нужен из Москвы или МО для личных встреч.

Убедительная просьба не оставлять сообщений без цены и сроков. И сроки указывать реальные, если у вас много работы и через неделю вы можете "пропасть" писать не нужно.

Если вы не просто отличный дизайнер, но и любитель спорта - будет вообще отлично. Спасибо.