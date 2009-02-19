Приватный проект для FaradayStudio

Человек очень отзывчивый и общительный. Сделал все хорошо с первого раза, но даже мои дополнения (придирки) внес быстро и без лишних вопросов. Работает качественно и быстро. Приятно было сотрудничать! Рекомендую! И сам в дальнейшем буду пользоваться его услугами. Спасибо за работу!