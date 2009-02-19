Приватный проект для FaradayStudio

Есть потребность в рисунках (см. вложение образец) порядка 250-400 шт. Часть рисунков- есть образцы, остальные в виде чертежей. Если поможет делу, то изделия состоят из стандартных элементов (порядка 100 типов) PS/ Предлогайте реальную стоимость! (которую я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в течение этого дня сделать 3D модели логотипов Black Bug и Black Bug Super (посмотреть можно http://altonika.ru/catalog.php?id=1&PHPSESSID=5045f35f2738112ca713eb072c6f3436).
Требование: 100% точность, текст над логотипом, представить исходники и psd вариант
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