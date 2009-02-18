Моделирование здания по чертежам

От исполнителя требуются навыки чтения чертежей.

Сами чертежи и пояснения (Autocad DWG в архиве 7z ) - http://narod.ru/disk/5944421000/Drawing.7z.html

Работы - на 8 часов квалифицированному моделлеру. Плачу 30 евро. Если сотрудничество понравится - могут быть еще заказы по этим же расценкам.

Предельный срок сдачи - утро 24 февраля.

Все предложения и вопросы прошу оставлять здесь, личку не читаю.