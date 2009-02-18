Моделирование здания по чертежам

Есть потребность в рисунках (см. вложение образец) порядка 250-400 шт. Часть рисунков- есть образцы, остальные в виде чертежей. Если поможет делу, то изделия состоят из стандартных элементов (порядка 100 типов) PS/ Предлогайте реальную стоимость! (которую я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От исполнителя требуются навыки чтения чертежей.
Сами чертежи и пояснения (Autocad DWG в архиве 7z ) - http://narod.ru/disk/5944421000/Drawing.7z.html
Работы - на 8 часов квалифицированному моделлеру. Плачу 30 евро. Если сотрудничество понравится - могут быть еще заказы по этим же расценкам.
Предельный срок сдачи - утро 24 февраля.
Все предложения и вопросы прошу оставлять здесь, личку не читаю.
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