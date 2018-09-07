Требуется отрисовать мойку в 3D (отрисовать 3D-модель -- с фотографии) мойку самообслуживания. С посадкой на местность. Прилагаю размеры, фотографии мойки, пример результата.
Нарисовать портрет мужчины для фрезеровке на ЧПУ
По фотографиям создать модель для фрезеровки на памятнике.
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