Нарисовать портрет мужчины для фрезеровке на ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки258 просмотров

По фотографиям создать модель для фрезеровки на памятнике.

7 лет назад
Roman141188
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров