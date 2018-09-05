Визуализация комнаты 3D Max

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт24 заявки307 просмотров

Необходимо сделать визуализацию комнаты в 3D Max (позже возможны другие заказы по визуализации). Комната площадью 21 кв.м. представляет собой кухню, совмещенную с гостиной. Помимо кухонной мебели есть стулья, диван, холодильник. Интересует цены и сроки. 

3ds Max
7 лет назад
dkauto
Михаил 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров