Отрисовать 3D-модель мойки самообслуживания

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт23 заявки863 просмотра

Требуется отрисовать мойку в 3D (отрисовать 3D-модель -- с фотографии) мойку самообслуживания.

С посадкой на местность.

Прилагаю размеры, фотографии мойки, пример результата.

7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров