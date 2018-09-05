Настроить материал губки в 3ds max (corona/vray) как на примере

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки368 просмотров

Необходимо настроить материал губки в 3дмаксе как на примере и нанести на обычный box.

Максимально близко.

По срокам - в течение этого дня.

Цену сразу уточняйте.

3ds Max
7 лет назад
Buchara20
Антон 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать чертеж развертки с полигональной 3d модели

    Необходимо сделать чертеж развертки с полигональной 3d модели. Модель в формате DWF и DWG. Модель полигональная, без материалов. Формат чертежа должен быть DWG (AutoCad) и PDF. Модель и схему примерного расположение цельных деталей отправлю непосредственно ...

    AutoCAD
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация комнаты 3D Max

    Необходимо сделать визуализацию комнаты в 3D Max (позже возможны другие заказы по визуализации). Комната площадью 21 кв.м. представляет собой кухню, совмещенную с гостиной. Помимо кухонной мебели есть стулья, диван, холодильник. Интересует цены и сроки.

    3ds Max
    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Пилон самолета

    В существующей 3D модели (.dwg) в пространстве между заданной поверхностью крыши и заданной поверхностью крыла смоделировать пилон. (в модели присутствует обтекатель, на его форму размеры можно опираться как на шаблон). Плюс пришлю фотки похожих конструкций. ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D визуализация здания по чертежам

    Интересует цена визуализации например "Зал очікування" (№2 на черетеже) и весь первый этаж! Чтобы бы понимать сколько нужно средств сейчас и вообще... таких еще три этажа! Все чертежи, спецификацию скину исполнителю! Добавил ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Створення 3D на основі малюнку (в стилі фантастичних 3D персонажів).

    Обов'язковий досвід в створенні 3D персонажів, є готовий малюнок в двох проекціях і по малюнку потрібно створити 3D модель, модель буде розміщена на сайті з функцією огляду в 360 градусів, в роботі дозволяється ваші творчі моменти ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 3D модель (фотореалистичную визуализацию)

    ПодробноеТЗ. Задача: Сделать точную копию (фотореалистичную ЗD визуализацию) этой лопатки как на фото, только без руки. Предмет должен на 99,9% соответствовать изображению, что фактически предполагает идентичность. (рисунок дерева не ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад