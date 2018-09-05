Необходимо сделать визуализацию комнаты в 3D Max (позже возможны другие заказы по визуализации). Комната площадью 21 кв.м. представляет собой кухню, совмещенную с гостиной. Помимо кухонной мебели есть стулья, диван, холодильник. Интересует цены и сроки.
Сделать чертеж развертки с полигональной 3d модели
Необходимо сделать чертеж развертки с полигональной 3d модели. Модель в формате DWF и DWG. Модель полигональная, без материалов. Формат чертежа должен быть DWG (AutoCad) и PDF. Модель и схему примерного расположение цельных деталей отправлю непосредственно исполнителю.
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