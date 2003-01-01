Нужно доработать 3D модель в формате STL в программе 3D Max

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок764 просмотра

Здравствуйте!

Нужно доработать 3D модель в формате STL в программе 3D Max,

а именно, нужно из заготовки 

yadi.sk/i/WsdgKi1fJfDa7A 

yadi.sk/i/WqaFTHvh6ksPig

сделать картинку в виде деревянной "под дерево" и/или под пластик, гипс, окрашенное дерево, патина

yadi.sk/i/8dEU4kXNsxB_Ag

yadi.sk/i/v5FeoIY1W8a9fw

yadi.sk/i/wEN9MdTUqNmEvg

yadi.sk/i/itVtYNSE4Fd3DQ

yadi.sk/i/bnOG6LJVKmRjpQ

yadi.sk/i/IBn1EKirb-os7w

yadi.sk/i/a2d9IVcyqY0fug

yadi.sk/i/_LbqRocJFKbJZA

yadi.sk/i/Ykh7fdtRkXRhGg

yadi.sk/i/SGrsVA5UqaemWw

yadi.sk/i/BCf8hH5YKG5nzQ

Короче взять заготовку в формате STL и в программе 3D Max сделать 7-8 разного

вида картинок для визуального выбора заказчику, другими словами

затекстурить готовую модель и сделать визуализацию.

Пример исходника во вложении, но будут разные исходники, и фигурки и лепнина и т. п..

Примерный размер рендера на выходе картинка, примерно 1000-1500 пикселов.

Работы будет много, от 3000 до 5000 моделей исходников надо будет обработать.

Поэтому мне надо понимать цену, например за 1000 штук. 

Спасибо!

3ds Max
5 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
61 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Павел
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Арман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
22 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • 3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг

    $500

    Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маска в Инстаграм для проекта BaliLove

    Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 анимированных 3д моделей

    Необходимо создать 4 анимированные 3д модели-иллюстрации Пример - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif Иллюстрации для сайта, отображающие процесс производства продукции В предложениях указывайте примерную цену за работу (как в примере - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif)

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация мебели

    Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок.  Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка.  Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Моделирование кроссовок

    Необходимо сделать 3d модель кроссовок как на фото. 1. Деталь с отдельным материалом должна быть отдельной 2. Сетка должна иметь логическую структуру, без разрывов, без перевёрнутых нормалей полигонов. Общее количество ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать полигональную развертку для объемной фигуры из металла

    Добрый день, задание такое: Дано: бетонный край крыши - полка 10 см высотой. С неё при дожде льётся вода мне на цветочные ящики. Хочу отвести воду, но не банальным сливом, а сделать ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад