Здравствуйте!

Нужно доработать 3D модель в формате STL в программе 3D Max,

а именно, нужно из заготовки

yadi.sk/i/WsdgKi1fJfDa7A

yadi.sk/i/WqaFTHvh6ksPig

сделать картинку в виде деревянной "под дерево" и/или под пластик, гипс, окрашенное дерево, патина

yadi.sk/i/8dEU4kXNsxB_Ag

yadi.sk/i/v5FeoIY1W8a9fw

yadi.sk/i/wEN9MdTUqNmEvg

yadi.sk/i/itVtYNSE4Fd3DQ

yadi.sk/i/bnOG6LJVKmRjpQ

yadi.sk/i/IBn1EKirb-os7w

yadi.sk/i/a2d9IVcyqY0fug

yadi.sk/i/_LbqRocJFKbJZA

yadi.sk/i/Ykh7fdtRkXRhGg

yadi.sk/i/SGrsVA5UqaemWw

yadi.sk/i/BCf8hH5YKG5nzQ

Короче взять заготовку в формате STL и в программе 3D Max сделать 7-8 разного

вида картинок для визуального выбора заказчику, другими словами

затекстурить готовую модель и сделать визуализацию.

Пример исходника во вложении, но будут разные исходники, и фигурки и лепнина и т. п..

Примерный размер рендера на выходе картинка, примерно 1000-1500 пикселов.

Работы будет много, от 3000 до 5000 моделей исходников надо будет обработать.

Поэтому мне надо понимать цену, например за 1000 штук.

Спасибо!