Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...
Проекты в 3DS Max для рендера
Необходимо согласно ТЗ отрисовать ряд картинок в 3DS Max для дальнейшего рендера.
Просьба присылать ваши работы.
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