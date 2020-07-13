Проекты в 3DS Max для рендера

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт17 заявок628 просмотров

Необходимо согласно ТЗ отрисовать ряд картинок в 3DS Max для дальнейшего рендера.

Просьба присылать ваши работы.

3ds Max
5 лет назад
djenfl
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Диана
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мархабат
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ян
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Никита
 
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Бутахин
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Арман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
22 отзыва
5 лет назад
Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Маска в Инстаграм для проекта BaliLove

    Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 анимированных 3д моделей

    Необходимо создать 4 анимированные 3д модели-иллюстрации Пример - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif Иллюстрации для сайта, отображающие процесс производства продукции В предложениях указывайте примерную цену за работу (как в примере - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif)

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация мебели

    Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок.  Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка.  Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Моделирование кроссовок

    Необходимо сделать 3d модель кроссовок как на фото. 1. Деталь с отдельным материалом должна быть отдельной 2. Сетка должна иметь логическую структуру, без разрывов, без перевёрнутых нормалей полигонов. Общее количество ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать полигональную развертку для объемной фигуры из металла

    Добрый день, задание такое: Дано: бетонный край крыши - полка 10 см высотой. С неё при дожде льётся вода мне на цветочные ящики. Хочу отвести воду, но не банальным сливом, а сделать ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Autodesc inventor 3D модель катера

    Необходимо создать 3д модель корпуса катера, с  конструкторскими чертежами  В файеле описание, примерный эскиз, и пример с которого можно взять форму. Габаритные размеры в таблице

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад