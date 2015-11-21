Разработать дизайн пластиковой конструкции

[b]Задача[/b]Необходимо создать 2 (два) Проекта-кадра в форматетрехмерного (объемного) изображения. Фоном должен служить обработанный Исполнителем спутниковый снимок территории (прилагается), на нем должны быть размещены трехмерные объекты в соответствии с приблизительной схемой (прилагается).1-ый Проект – это схема агрокластера/ оптовой ...
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Требуется дизайнер для разработки прототипа пластиковой коробки для устройства с чипом. Далее потребуется этот же макет распечатать на 3D принтере. Извините, просто с такой задачей впервые сталкиваюсь, поэтому правильно сформулировать не могу. Какая информация требуется кроме размеров?
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