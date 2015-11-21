Разработать дизайн пластиковой конструкции

3D-графикаЗакрыт11 заявок251 просмотр
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Требуется дизайнер для разработки прототипа пластиковой коробки для устройства с чипом. Далее потребуется этот же макет распечатать на 3D принтере. Извините, просто с такой задачей впервые сталкиваюсь, поэтому правильно сформулировать не могу. Какая информация требуется кроме размеров?

8 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
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