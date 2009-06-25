Создание стикера
Редактирование swf файла
Добрый день.
Есть файл swf ,который стоит на странице статистики.Так вот,необходимо с него убрать кошек и вместо них написать слово BinHot которое будет медленно переливаться (линии статистики оставить как есть...)
Посмотреть можете тут http://binhot.ru/index.php?do=stats
Сам файл в приложении.
Пишите ваши сроки и цены в теме
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика45 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.3D-графика23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется моделер высокополигональных объектов для сотрудничества на регулярной основе. Основная часть объектов - мебель. Основные критерии выбора среди кандидатов: скорость работы, внимательность к деталям, вменяемость и понятливость, цена ...3D-графика1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать 3Д Генплана. Есть: -картинка-схема генплана -готовые модели домов в 3Дмаксе Нужно смоделировать: -лес вокруг городка коттеджного; -озеро; -дороги; -тропинки; -красиво ...3D-графика48 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день Мне требуется сделать серию изображений (10 штук) драгоценного камня (сапфир) со свечением. Это серия изображений для анимации, в которой свечение будет увеличиваться (первое изображение - без свечение, потом ярче и ...Закрыт16 лет назад
Доброго времени суток, Коллеги! Требуется простая работа. Необходимо найти или нарисовать (может быть сфотографировать) строительный мастерок. Параметры следующие: 1. Максимально возможное разрешение (если будете рисовать сами, то исходники) 2. ...Завершен16 лет назад
Нужны модельери для моделирования лепнины , по рисункам . Модели нужны в формате RLF или STL. Один из примеров прилагаю .3D-графика39 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен 3д исходник красивой, забавной русалочки, не дорого. Превьюшки и цену присылайте на [email protected]3D-графика7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен макет подробности по телефону обязательно оставьте контактный телефон3D-графика21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужна модель аналоя по фотографии в SolidWorks, c детальной проработкой конструктива и элементов. фотографии: http://narod.ru/disk/9698506000/1.jpg.html http://narod.ru/disk/9698532000/2.jpg.html http://narod.ru/disk/9698544000/3.jpg.html http://narod.ru/disk/9698485000/4.jpg.html Размеры: высота 145 см основание 45х45 см, остальные размеры пропорционально по ...Завершен16 лет назад