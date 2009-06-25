Редактирование swf файла

Добрый день.

Есть файл swf ,который стоит на странице статистики.Так вот,необходимо с него убрать кошек и вместо них написать слово BinHot которое будет медленно переливаться (линии статистики оставить как есть...)

Посмотреть можете тут http://binhot.ru/index.php?do=stats

Сам файл в приложении.

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