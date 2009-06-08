Моделинг высокополигональных объектов

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Требуется моделер высокополигональных объектов для сотрудничества на регулярной основе.

Основная часть объектов - мебель.

Основные критерии выбора среди кандидатов: скорость работы, внимательность к деталям, вменяемость и понятливость, цена

Рассматриваются только те кандидаты, которые:

1. Предоставляют портфолио из не менее 5 отрендереных высокополигональных объектов + к каждому сетки !!!

2. Выполняют тестовое задание !!!

3. Умеют быстро моделить и создают только корректную геометрию под MeshSmooth

4. Умеют корректно текстурировать высокополигональные объекты.

Вы не подходите нам, если Вы потратите на выполнение тестового задания более полутора часов.

Тестовое задание состоит из моделинга и текстурирования стула: http://i016.radikal.ru/0906/cc/dae461d65886.jpg

Пример правильной геометрии объекта и текстурирования: http://s44.radikal.ru/i103/0906/e9/680798d812a0.jpg

По всем вопросам: ICQ 388 352 509