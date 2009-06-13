Иллюстрация для сайта недвижимости

$150
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт23 заявки486 просмотров

Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание.

Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.

16 лет назад
maindesign
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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