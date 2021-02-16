Рендер авто

3D-графикаЗакрыт25 заявок970 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется взять модель с сайта https://rendercar.ru/mercedes-benz/mercedes-benz-e-50.. покрасить ее (машину) в черный цвет, окружение в желтый (чтобы рефлексы желтые были) и сделать несколько рендеров в нужном ракурсе +- камера по вертикали (прикрепила в каком). Цену предлагайте. Срок разумеется вчера.

3 года назад
Lunomania
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать 3d быка

    Нужно повторить визуализацию по готовому примеру https://i.gyazo.com/6c9db75fa77e4fabb9f4645a363a9b4f.mp4

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Компьютерная графика

    Здравствуйте. Нужно ОДЗ по компьютерной графике. ОДЗ выполняется средствами С ++ и OpenGL. Среда программирования (IDE) - на ваш выбор, можно в Visual Studio или аналогичном. В проекте необходимо разработать трехмерную тематическую сцену с вариантом, которая должна ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание локации для движка Unreal Engine 4

    Нужен специалист для создания локации в движке Unreal Engine 4 Надо адаптировать существующую хайполи модель .max с текстурами под VR игру Настроить сцену в движке, запечь хорошо свет Качественные текстуры Требования к кандидату: Ретопология, развертка, текстурирование, базовые навыки шейдеров в UE4, ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 3d персонажа по фото

    Нужно сделать персонажа. Девушку. Нужно учесть, что потом персонаж будут анимировать в Adobe Character. Обязательно указывайте стоимость, сроки а также примеры работ. !!! Без примеров заявку не рассматриваю. Так как мне нужно видеть, в каком ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 3D модель обручального кольца по фото

    Нужно сделать 3D-модель такого кольца. Далее будем доделывать данный дизайн и создавать другие. Желательно разрабатывать в Rhino и иметь опыт в ювелирной области. На выходе понадобятся файлы .stl и .stp.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рендер готовой модели

    Есть модель небольшого примитивного дома. Модель выполнена новичком. В рамках задачи, необходимо выставить корректно материалы, и сделать рендер. Модель: https://snipboard.io/8b96Sr.jpg

    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Unity navigator

    Необходимо разработать GPS navigator на основе: [b]GO Map - 3D Map for AR Gaming [/b]- ﻿https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/go-map-3d-map-for-ar-gaming-68889GO [b]Directions - Directions plugin for GoMap[/b] - ﻿https://assetstore.unity.com/packages/tools/integration/go-directions-directions-plugin-for-gomap-85397 Простейший проект в рамках которого юзер вводит точку назначения и двигается по 3D ...

    Unity
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D визаулизая.

    Добрый день. Необходимо разработать визуализацию.  Имеются разные элементы фирменного стиля компаний (логотипы, цвета, графика, иконки) Задача состоит в следующем: необходимо создать визуализацию где эти элементы буду в соответствующем им окружении. К самому окружению жестких требований нет, оно ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D модель объекта, похожая по форме на башню ЭВОЛЮЦИЯ

    $50

    Нужно создать модель объекта, похожую по форме на башню ЭВОЛЮЦИИ Можно взять чужую готовую модель башни «Эволюция» и доработать. Для начала - сама модель. 3 варианта + по ходу поправим "фаски" и ...

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    3 года назад