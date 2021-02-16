Рендер авто

Нужно повторить визуализацию по готовому примеру https://i.gyazo.com/6c9db75fa77e4fabb9f4645a363a9b4f.mp4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется взять модель с сайта https://rendercar.ru/mercedes-benz/mercedes-benz-e-50.. покрасить ее (машину) в черный цвет, окружение в желтый (чтобы рефлексы желтые были) и сделать несколько рендеров в нужном ракурсе +- камера по вертикали (прикрепила в каком). Цену предлагайте. Срок разумеется вчера.
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