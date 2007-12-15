Сетевой рендеринг

Здравствуйте уважаемые коллеги. Я занимаюсь 3d графикой и у меня возникла необходимость в сетевом рендеринге. Для примера: Сцена на одном компе рендериться в среднем минут 25-30. Нужно около30 секунд. Тоесть в среднем 1000 кадров.

Сколько это будет стоить? Какие сроки? Все необходимые материалы предоставлю!

Заранее спасибо. Жду Ваших предложений.

icq 339-649-761

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P.S. Рассмотрю любое предложение.