Сетевой рендеринг

Уважаемые, фрилансеры, вторая стадия проекта. Принято решение, что модель необходима, есть фото и есть, в общем, задание. Повторюсь: модель нужна высокореалистчная, с моделированием интерьера, с моделированием содержимого капота, багажника и частично - днища. Использоваться модель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые коллеги. Я занимаюсь 3d графикой и у меня возникла необходимость в сетевом рендеринге. Для примера: Сцена на одном компе рендериться в среднем минут 25-30. Нужно около30 секунд. Тоесть в среднем 1000 кадров.
Сколько это будет стоить? Какие сроки? Все необходимые материалы предоставлю!
Заранее спасибо. Жду Ваших предложений.
icq 339-649-761
P.S. Рассмотрю любое предложение.
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