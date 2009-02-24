Сконвертировать формат max в 3ds

$1
3D-графикаЗавершен11 заявок336 просмотров
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Здравствуйте, есть модель формата max с текстурами, ее нужно сконвертировать в формат 3ds.

15 лет назад
UDSnake
Тимур 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TAGANCHIN
Василий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
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