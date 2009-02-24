Сконвертировать формат max в 3ds

Требуется создать сайт спортивного направления (10 видов спорта). Дизайн не сложный , но обязательны отличные 3D навыки. Указывайте примерную цену, сроки. Специалист нужен из Москвы или МО для личных встреч. Убедительная просьба не оставлять сообщений без ...
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Здравствуйте, есть модель формата max с текстурами, ее нужно сконвертировать в формат 3ds.
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