3d презентация интернет продукта

Есть интересная работа для креативных 3d разработчиков!

Необходимо создать серию презентаций об интернет-продукте на профессиональном уровне. Что такое в моем понимании профессиональный уровень, можно посмотреть сдесь: http://vimeo.com/2992931

При разработке необходимо учесть возможность создания печатных материалов по мотивам презентации.

На вас так же ложится создание самого сценария презентации, его музыкальное оформление, ритмика.

Если у нас с вами все получится, будем рады завалить вас творческой хорошо оплачиваемой работой.

ждем ваши презентационные работы на электронку. большая просьба указать в письме желаемую оплату за презентацию, при сходном объеме и сложности демонстрационного варианта.

Александра, ваш заказчик.