Создание 3D моделей

Доброго дня! Подскажите есть возможность по фото сделать 3D модель автомобильного диска и если это возможно то какова будет стоимость обработки одного изображения. Вообще фоток если gо хорошему то много, больше 3-х тысячь...вот и думаем стоит или нет. Вообщем интересует в первую очередь технический вопрос и вопрос цены кjнечно тоже немаловажен.

пример фото прикрепил.