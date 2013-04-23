Крепление скелета к моделям

Приветствую господа.

Если у Вас имеется свободное время и есть желание не много подзаработать,то Вам это будет интересно.

Суть задания: прикрепить скелет к человеческим моделям ( 5 моделей ).

Важно:

- Эти модели будут использоваться в анимации,поэтому все вертексы должны быть прикреплены (Исключение: оружие на модельках и прочие вещи,которые как и в реальной жизни не должно деформироваться при передвижении).

- Используемый софт: 3ds Max 2010 и выше.

Модели в форме военных ( из игры Counter-Strike : Source ) .