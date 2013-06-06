Макет поклейки рекламы на микроавтобусе

Нужен дизайн-макет желательно сразу в Corel, можно в Photoshop для туристического микроавтобуса.

Проект: "ВАШ ГИД". г.Одесса, Украина.

Аудио-Гид, Обзорная экскурсия по Одессе на 4 языках (Русский, Украинский, Английский, Немецкий). Пока на 4 языках, планируем сделать 8-мь.

Пассажир слушает экскурсию в наушниках.

Микроавтобус - это реклама, которая ездит по городу.

Поэтому хотим, чтобы бус был достойно поклеен.

Пожелания:

- меньше текста, информацию нужно отобразить в картинках

- хотим использовать иконки человечков в наушниках и флаги 4 стран под ними

- хотим поклеить кондиционер на крыше в стиле (небо, облака, чайки)

- порог/обвес вдоль всего автобуса - нужно тоже зарисовать, и желательно в яркие тона, так как этот элемент возможно будет обдираться и переклеиваться часто

- спереди на капоте и сбоку краска хамелеон. Мы не хотим на неё клеить, возможно можно выгодно обыграть эту часть кузова в дизайне.

- боковые стёкла заклеивать нельзя, максимум допустимо 20см снизу и 20 см сверху поклеить перфорацией, т.е. можно использовать не более 20 см снизу и сверху (например затянуть часть рисунка с кузова на стёкла, с крыши на стёкла).

- по всему борту буса идут полоски выштамповки металла, их тяжело проклеивать. Возможно можно их обыграть в дизайне. Но не принципиально.

Нужен оригинальный дизайн, чтобы издалека было понятно, кого возит этот бус, появилось желание проехаться в нём.

А главное дизайн, про который бы говорили: - Очень красиво сделан , МОЛОДЦЫ!

Оплата, любой способ.

Нам удобней PayPal, Приват24, Банковский перевод.

Цена за понравившийся макет - 50 USD. Макет со слоями, шрифтами, в высоком разрешении.

Чтобы меньше переделывать для печати.

Присылайте превьюшки на [email protected], или тут выкладывайте.

Файлы.

Выкладываю пару макетов, которые нам предложили. В каждом из них есть хорошие идеи, но они не выглядят на дорогую работу. Больше на халтуру на скорую руку.

Выкладываю сам бус, в чистом виде для дизайна.

Архив картинок с похожими бусами, как их клеят. Что клеят, что не клеят. http://genlex.com.ua/sprinter/Sprinter_EXAMPLE.zip