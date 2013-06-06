Есть макет 3D моделей флакончиков, нужно заменить наклейки и отрендерить, всего 20-24 наклейки. 2 этапом нужно отрисовать набор из 4-х флакончиков также 20-24 варианта наклеек. Добавил пример флакончиков. Нужна стоимость ...
Макет поклейки рекламы на микроавтобусе
Нужен дизайн-макет желательно сразу в Corel, можно в Photoshop для туристического микроавтобуса.
Проект: "ВАШ ГИД". г.Одесса, Украина.
Аудио-Гид, Обзорная экскурсия по Одессе на 4 языках (Русский, Украинский, Английский, Немецкий). Пока на 4 языках, планируем сделать 8-мь.
Пассажир слушает экскурсию в наушниках.
Микроавтобус - это реклама, которая ездит по городу.
Поэтому хотим, чтобы бус был достойно поклеен.
Пожелания:
- меньше текста, информацию нужно отобразить в картинках
- хотим использовать иконки человечков в наушниках и флаги 4 стран под ними
- хотим поклеить кондиционер на крыше в стиле (небо, облака, чайки)
- порог/обвес вдоль всего автобуса - нужно тоже зарисовать, и желательно в яркие тона, так как этот элемент возможно будет обдираться и переклеиваться часто
- спереди на капоте и сбоку краска хамелеон. Мы не хотим на неё клеить, возможно можно выгодно обыграть эту часть кузова в дизайне.
- боковые стёкла заклеивать нельзя, максимум допустимо 20см снизу и 20 см сверху поклеить перфорацией, т.е. можно использовать не более 20 см снизу и сверху (например затянуть часть рисунка с кузова на стёкла, с крыши на стёкла).
- по всему борту буса идут полоски выштамповки металла, их тяжело проклеивать. Возможно можно их обыграть в дизайне. Но не принципиально.
Нужен оригинальный дизайн, чтобы издалека было понятно, кого возит этот бус, появилось желание проехаться в нём.
А главное дизайн, про который бы говорили: - Очень красиво сделан , МОЛОДЦЫ!
Оплата, любой способ.
Нам удобней PayPal, Приват24, Банковский перевод.
Цена за понравившийся макет - 50 USD. Макет со слоями, шрифтами, в высоком разрешении.
Чтобы меньше переделывать для печати.
Присылайте превьюшки на [email protected], или тут выкладывайте.
Файлы.
Выкладываю пару макетов, которые нам предложили. В каждом из них есть хорошие идеи, но они не выглядят на дорогую работу. Больше на халтуру на скорую руку.
Выкладываю сам бус, в чистом виде для дизайна.
Архив картинок с похожими бусами, как их клеят. Что клеят, что не клеят. http://genlex.com.ua/sprinter/Sprinter_EXAMPLE.zip
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