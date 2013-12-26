Приветствую. Есть картинка в векторе. Вот такая: http://my.jetscreenshot.com/19029/20131219-runq-29kb Важно сохранить плавность перехода серого цвета на картинке, но границы всех сторон нужны только одним четким цветом. Я хочу ...
Создание модели прибора в 3D по эскизу
Требуется создание модели портативного электронного прибора в 3D (желательно 3D Studio). Модель не сложная, грубо говоря коробка + 2 цилиндра и на них разъемы, кнопки (всего по 2-3 штуки) + кронштейн крепления. Пишите в личные сообщения, буду скидывать фото, чтобы заранее представлять, что делать.
В качестве эскиза думал вначале сделать сам в 3дс макс грубую модель, но так замучился, что слепил из пластилина. Плюс к этому будет подробное описание каждой детали и каждого момента, что где и как располагается. Т.е. самому придумывать ничего не надо, просто внимательно читать инструкцию, и если возникает вопрос - спрашивать, чтобы потом не переделывать. Бюджет сложно определить, раньше такие задачи не заказывал, предлагайте..
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