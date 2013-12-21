Правка картинки в векторе

Приветствую.

Есть картинка в векторе. Вот такая:

http://my.jetscreenshot.com/19029/20131219-runq-29kb

Важно сохранить плавность перехода серого цвета на картинке, но границы всех сторон нужны только одним четким цветом. Я хочу из этого элемента веб-страницу. Границы данной картинки будут растягиваться. Один цвет по всему контуру необходим для того, чтобы не было вот такого: http://my.jetscreenshot.com/19029/20131219-fs4z-30kb

Оригинал для ознакомления находится в прикрепленном архиве.

Оставляйте цену. Приветствуется оперативность!